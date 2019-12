Biella, auto colpita dalla caduta di un cartello stradale mentre è ferma allo stop

Si è fermato all’incrocio tra via Piave e via Trieste a bordo della sua Porsche quando è stato colpito da un cartello verticale della segnaletica stradale. Il fatto è capitato a Biella alle 10 di lunedì 23 dicembre e la probabile causa della caduta, che ha procurato alcuni danni all’auto, sarebbe da attribuire al vento e alla base corrosa del palo. Sono intervenuti per verbalizzare l’accaduto gli agenti della polizia stradale.