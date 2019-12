Valdilana: a Valle Mosso giovani elfi alla Banca del Giocattolo

Sabato 14 dicembre un gruppo di ragazzi che sta affrontando il cammino del Post Cresima, insieme ad animatori ed educatori dell'Oratorio “P. G. Frassati” di Valle Mosso, è stato accolto nella sede locale della Banca del Giocattolo da alcuni volontari.

Dopo una breve presentazione sulle attività di volontariato svolte dall'Associazione, i giovani si sono subito messi al lavoro, per provare, selezionare e divertirsi con i giocattoli che saranno consegnati alle famiglie bisognose che ne faranno richiesta nelle prossime festività natalizie.

“È stato davvero un bel momento - affermano i volontari - che speriamo di poter ancora ripetere. La nostra realtà è presente attivamente sul territorio a favore di bambini, famiglie, scuole e associazioni. Abbiamo visto negli occhi dei ragazzi molto entusiasmo, molta gioia e quello stupore di chi sa sorprendersi della vita e di chi vuol mettersi al servizio per donare un sorriso perchè, come dice il nostro motto, 'chi dona gioia, preleva amore'. La nostra società ha bisogno di giovani come loro, di chi, divertendosi, ascolta le necessità di chi gli sta a fianco per potergli andare incontro, senza chiedere nulla in cambio. Un sentito ringraziamento quindi a tutti loro per aver portato allegria e serenità e per averci aiutati materialmente ed interiormente”.