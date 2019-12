Occhieppo Inferiore: Santa Messa alla Cerino Zegna con i ragazzi dell'oratorio

Venerdì 20 dicembre, Don Fabrizio ha celebrato la Santa Messa animata dai ragazzi dell’oratorio di Occhieppo Inferiore nella Cappella del Cerino Zegna di Occhieppo Inferiore.

La Presidente Fiorella Rossi e Paola Garbella, Direttore Generale dell’Ente, hanno accolto e ringraziato gli ospiti assieme al personale, agli anziani residenti al Cerino, ai famigliari di questi ultimi e a molti volontari, riunitisi per la funzione.

Il Parroco, commentando la maternità di Maria ci ricorda che Dio, nel disegno che ha per ognuno, non chiede delle rinunce, bensì, in cambio dell' affidarci a Lui, offre dei doni.

I ragazzi, sotto la guida delle catechiste, hanno “colorato” con i loro costumi ed i loro interventi, la celebrazione e, prima di lasciarci i giovani con gli ospiti, i volontari, il personale ed i presenti tutti, si sono riuniti presso il bar interno del Cerino per una merenda natalizia e di buon augurio per l’anno nuovo.