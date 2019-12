Le "favole" di Natale in scena all'asilo nido di Cavaglià

Si è svolta venerdì 20 dicembre alle 16, all'asilo nido "Spazio bimbi" di Cavaglia' alla presenza del presidente e di alcuni membri del consiglio amministrazione della scuola, oltre che al sindaco, all'assessore alla cultura e ad alcuni assessori comunali di maggioranza e minoranza. Tema della programmazione annuale: le favole.

Durante la festa è stata letta e musicata la favola "Il regalo di Natale" di Beatrix Potter. Il maestro di musica Andrea Carrara (durante l'anno conduce il progetto musicale al nido) ha guidato i bambini con i loro genitori nella drammatizzazione e messa in musica della favola. I 13 bambini erano vestiti da coniglietti come i protagonisti della storia.

Il clima è stato sereno e si respirava la magica atmosfera del Natale: il Natale dei sentimenti, della condivisione, dello stare bene insieme. Il presidente della scuola, Guido Cabrio dopo i consueti ringraziamenti ha definito il nido "un angolo di paradiso", i nostri piccoli hanno davvero il dono straordinario di strappare sempre un sorriso, di donarci speranza e ottimismo per il futuro. In data 11 gennaio dalle 9,30 alle 11,30, per chi volesse vistare e conoscere il nido è in programma l'open day.