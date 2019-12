Da tutta Italia fino a Mongrando per la mostra di costruzioni Lego FOTO

La 6° edizione di Mongrando sotto l'albero, andata in scena il 22 dicembre scorso, ha avuto un enorme successo. In una giornata soleggiata si sono riversati nella via centrale adiacente al Municipio tantissimi espositori e per il primo anno è stato ospitato Monbricks, il concorso a premi di costruzioni Lego che ha vantato visite da tutta Italia con circa 900 passaggi.

Il concorso rivolto ai giovani costruttori ha visto impegnati i bambini della scuola primaria e secondaria, mentre per i più piccoli non è mancata l'area Duplo. “Un grazie sentito ad Andrea Caboni e Daniela Molinari che hanno organizzato l'evento, alla pro loco, agli alpini, all'amministrazione comunale che ha partecipato attivamente affinchè l'evento fosse ben riuscito, a Michele Teagno e Daniele Calligaris – spiega Luisa Nasso, assessore alla Cultura - Non ultimi i "nonni" volontari che hanno collaborato in maniera preziosa, come durante tutto l'anno, dando un servizio unico nel suo genere”. Lo stesso sindaco Filoni si è detto soddisfatto ed entusiasta per la manifestazione che ha portato molte persone in paese.