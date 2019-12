CNA Biella: venerdì scorso l'ultimo atto del cinquantenario FOTO

Dodici mesi in una serata. Venerdì 20 dicembre si è tenuto presso il circolo Sociale di Biella, l’ultimo atto di un anno che ha visto CNA festeggiare degnamente i suoi 50 anni di apertura. Novanta le persone presenti tra dipendenti, famiglie, dirigenti, fornitori e associati. Molte le persone intervenute in una serata, che non è stata semplicemente la cena degli auguri, ma anche il riassunto di quello che è stato un 2019 da incorniciare. Presenti un folto gruppo di CNA Impresa Donna, guidata dal presidente Annalisa Zegna, e la guida di CNA Piemonte Fabrizio Actis.

Il Presidente Gionata Pirali e il Direttore Luca Guzzo, si sono alternati al microfono ripercorrendo, con validi supporti video magistralmente montati da Nicolò Caneparo, i 19 eventi in programma per i 50 anni e che sono stati supportati da una campagna media di tutto rispetto. Attraverso aneddoti e storie, culminate con l’inaugurazione dell’opera Bimbo Faber, è stato presentato un video per ogni evento, ricordando emozioni, difficoltà e i momenti vissuti.

“Tutta la serata è stata molto appassionante - ha dichiarato il Presidente Gionata Pirati – ero molto emozionato e allo stesso tempo orgoglioso. Un mix di sentimenti che mi ha accompagnato per tutta la serata. Sapevo che per me il 2019 avrebbe rappresentato un duro banco di prova e oggi posso affermare che le notti insonni sono state molte, ma alla fine, con la collaborazione di tutti è andato tutto per il verso giusto”.

“E’ stato un evento speciale, in cui l’associazione ha voluto coinvolgere tutti i dipendenti, i collaboratori, i dirigenti e le loro famiglie - aggiunge il Direttore di CNA Luca Guzzo – Il nostro obiettivo è quello di aumentare il senso di comunità all’interno di CNA, ecco perché abbiamo deciso di coinvolgere anche le famiglie. Non puoi proporti come associazione territoriale che si occupa di tutti i temi a 360 gradi, senza la base di una comunità al nostro interno”.

L’ingresso, a fine evento, di Andrea Valentini, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori CNA, ha concluso la serata, proiettando un filmato in omaggio a uno dei membri del consiglio del gruppo giovani, trasferitosi con la propria attività a Milano e quindi impossibilitato a continuare ad operare con l’Associazione, e che ha commosso tutti i presenti. Durante la serata è stato anticipato che il 2020 sarà ricco di eventi culturali e di informazione per gli associati.