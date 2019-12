L'assessore regionale Chiara Cucino in visita all'Anffas di Gaglianico

Visita importante, lunedì 23 dicembre, nella sede di Anffas Biellese. L’assessore regionale alle politiche sociali, Chiara Caucino, ha infatti incontrato ospiti, dipendenti e volontari dell’associazione, intrattenendosi nei locali di Gaglianico per oltre un’ora. “Non ero mai stata qui, anche se ho sempre sentito parlare bene di questa realtà - ha detto l’amministratrice regionale, ai giornalisti presenti -. Prendo atto dell’enorme lavoro che viene fatto, tutti i giorni, in favore di persone con disabilità. Nei primi mesi del mio mandato mi sono concentrata sui temi dell’infanzia. Ora invece voglio investire ancora più tempo sul tema della disabilità, a trecentosessanta gradi. Da qui la mia idea di organizzare a Biella gli Stati generali del sociale”.



L’assessore ha quindi aggiunto: “Penso di preparare l’evento per il prossimo mese di ottobre. Un momento d’importanza nazionale, con ospiti della comunità scientifica e protagonisti del terzo settore di chiara fama. Il tutto a Biella, dove esistono diverse eccellenze come Anffas nel campo dell’aiuto e dell’assistenza alle persone con disabilità. Ho scoperto che in Piemonte, ma non solo, spesso non c’è tanto un problema di mancanza di risorse, quanto di lavoro in sinergia e di comunicazione istituzionale. Ci sono infatti associazioni che non sanno che potrebbero accedere a fondi messi a disposizione dall’Europa, magari anche cospicui. C’è quindi tanto da fare. Un primo obiettivo comunque l’abbiamo già raggiunto, aumentare di 10 milioni di euro gli stanziamenti per le politiche sociali del Piemonte. Siamo così saliti a 45 milioni. Ora la sfida è spenderli bene, aiutando chi davvero se lo merita”. E infine: “In passato c’è stata troppo spesso una politica “Torino-centrica”. Mentre le persone bisognose d’aiuto sono dappertutto. E dappertutto vanno aiutate”.



“Siamo contenti della visita e dell’attenzione verso la nostra realtà” ha commentato Maria Teresa Rizza, presidente di Anffas Biellese. Mentre Ivo Man a vella, direttore del centro diurno, ha aggiunto: “Noi non chiediamo alcun favore personale o particolare. Siamo infatti convinti che una buona politica, che sappia sostenere chi davvero lavora al meglio in favore delle persone con disabilità, colga già appieno il tema fondamentale del nostro mondo: aiutare, e aiutare in modo adeguato, chi mette al centro del proprio agire la salute e la qualità della vita delle persone con disabilità”.