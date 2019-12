Guasti e ritardi treni, la lettera del presidente dei pendolari biellesi: “Tempi da '800. È ora di agire nel 2020”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Per i pendolari e i viaggiatori biellesi Babbo Natale è arrivato in anticipo con un carico di carbone. Oggi chi è partito da Biella alle 13.50 è riuscito ad arrivare a Torino alle 16.50 dopo 3 ore di viaggio e 2 di ritardo!! Il primo diversivo è stato il blocco del traffico ferroviario a Vergnasco a causa dei passaggi livello aperti con 40 minuti di ritardo!! Quando Rfi si deciderà a sostituire le casse dei passaggi a livello e quando si convocherà un tavolo presso la Regione Piemonte sul modello della Chivasso Aosta per sopprimere i passaggi a livello? Gli anni passano i disagi restano e i passaggi a livello pure restano lì: 67 tra Novara, Biella e Santhià!! Coincidenze saltate: arrivando a Santhià la sorpresa che il treno successivo per Torino viaggiava con 45 minuti di ritardo! Un'altra ora e mezza a Santhià sui binari. La situazione è oltre ogni sopportazione!!

I tempi di percorrenza di oggi sono quelli dei primi anni dell'Ottocento. È ora di agire fin dai primi giorni del 2020 per affiancare all'elettrificazione interventi che diano regolarità al servizio! E poi la firma di un contratto di servizio che vincoli il gestore del servizio al rispetto orari con multe pesantissime e che allo stesso tempo sia di lungo periodo come avvenuto con SFM per dare prospettiva di investimenti ingenti in materiale rotabile!! Noi ci siamo assieme al territorio in primis Uib per lavorare con un cronoprogramna ben preciso nei tempi!! A Natale vorremmo essere più buoni..ma anche oggi han messo a dura prova la pazienza!!!! Stamattina la giornata era iniziata con 60 minuti di ritardo da Milano Porta Garibaldi e viaggiatori appiedati a Santhià per mezz'ora!”