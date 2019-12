Riceviamo e pubblichiamo:

“Segnalo che in via Diaz, al confine tra Vigliano e Valdengo, lungo la strada che porta alla Bennet hanno lasciato diverse macerie a bordo strada proprio vicino al ponte! Uno schifo. Non si può chiedere al comune di Valdengo di guardare le telecamere di sorveglianza in quella via per sanzionare pesantemente questi escrementi della società? Ci sono le discariche apposte e non si paga nulla”.