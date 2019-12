Uba, concluso il corso di formazione sull’uso del planetario

È giunto al termine il corso di formazione sull'utilizzo del planetario, dedicato ai docenti dell'Istituto Comprensivo di Occhieppo Inferiore che, in partnership con l’Uba, ha contribuito all’installazione dello stesso grazie ad un PON europeo vinto l'anno scorso. Il corso è stato tenuto dai soci Flavio Frassati, che ha illustrato la versatilità e le opportunità di impiego del programma, Agostino Giampietro, che ha spaziato tra letteratura, scienza e mitologia delle costellazioni offrendo ai docenti un esempio della multidisciplinarietà del programma e Giampaolo Canazza, che ha “viaggiato nel profondo cielo”.

Le lezioni, durate tre settimane, hanno riscosso un ottimo successo con la partecipazione di ben 14 docenti dell'Istituto. Tra di essi, qualcuno ha già preventivato l'organizzazione di una visita didattica della propria classe, qualcun altro ha scaricato il programma sul proprio pc, altri ancora hanno programmato per la propria classe lo studio delle stelle citate nella Divina Commedia. Il planetario va ad integrare la strumentazione e l'attività didattica già svolta da 15 anni a questa parte dall'Uba nell'Osservatorio Astronomico di Cascina San Clemente, delineandolo come un punto di riferimento scientifico e didattico unico in tutto il territorio biellese e vercellese.