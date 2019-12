Le Tre Civette di Graglia vanno in pensione

"Con l'avvicinarsi delle feste, cogliamo l'occasione per farvi gli auguri di buon Natale e di un felice anno nuovo e vi comunichiamo che alla fine di quest'anno cesseremo l'attività". Con questo messaggio pubblicato sulla pagina Facebook, il ristorante Le Tre Civette di Graglia annuncia il raggiungimento della meritata pensione. "Vi ringraziamo per essere stati nostri clienti per tutti questi anni - concludono -. Un caloroso saluto dalle tre civette Silvio, Ilaria e Monica".