Donato, minoranza dona 1000 kg di bitume ma il sindaco non accetta: "Gesto provocatorio"

Il sindaco rifiuta un dono da parte della minoranza e scoppia la bagarre. È successo nei giorni scorsi nel piccolo comune di Donato, dove il gruppo Progetti per Donato ha deciso di regalare 1000 chili di conglomerato bituminoso ad alta prestazione per chiudere le buche sulle strade del paese.

"Il sindaco rifiuta il nostro dono - sostiene Beatrice Bongiovanni di Progetti per Donato - ma dice ai cittadini che reclamano per i danni causati delle numerosissime buche presenti sulle strade del territorio di non avere i soldi per acquistare il materiale".

Dirette le parole del primo cittadino Desirée Duoccio: "Non avevamo bisogno di questo - spiega - si tratta di un gesto provocatorio da parte della minoranza, che fin dall'inizio del nuovo mandato si è posta malissimo nei nostri confronti. E non è la prima volta: non ho accettato perché non si tratta di un dono e non è questo ciò di cui abbiamo bisogno".

Dopo aver scaricato il pacco, il gruppo rappresentato dal consigliere Beatrice Bongiovanni ha inviato una mail al sindaco per informarla del dono: "Al Sindaco del Comune di Donato - cita la lettera - alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale auguri di Buone Feste dal Gruppo Consiliare Progetti per Donato. Contestualmente comunichiamo che, nell'area del parcheggio di Leonardo Andrian in via Umberto 10 a Donato, è stato scaricato un pacco dono per il Comune di Donato utile a tutti gli abitanti, consistente nella fornitura di 50 sacchi di conglomerato a freddo prestazionale, scelto tra le diverse proposte del mercato perché più affidabile e di migliore qualità.

Mi permetta di consigliarle la visione dei vari video dimostrativi del produttore, o su canale vimeo o pagina facebook. Sul sito del produttore sono presenti le risposte a tutte le sue possibili domande. Il bonifico è stato effettuato dalla scrivente e la fattura vi verrà inviata appena in mio possesso.

Certa che vorrà utilizzare in fretta il nostro regalo per far passare un Natale più sereno a tutti i donatesi, allego scheda tecnica a dimostrazione della bontà e sicurezza del prodotto".