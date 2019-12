Tempo di esami per la New Generation Taekwondo

Sessione di esami per gli atleti della New Generation Taekwondo che con questo ultimo impegno chiudono un anno denso di appuntamenti. Domenica 22 dicembre a Torino Gabriele Motto di Roasio, classe 2006, ha svolto l'esame regionale per il passaggio a 1° Poom (che equivale al 1° Dan per la categoria Cadetti), l'atleta piú giovane dalla nascita della società ad aver affrontato l'esame per la cintura nera.

Nello stesso giorno Simone Di Siena, di Roasio, classe 1999, ha affrontato l'esame regionale di passaggio al III Dan, ragazzo che si é sempre contraddistinto per costanza, impegno e passione. Venerdì 13 dicembre, invece, si sono tenuti a Roasio gli esami di passaggio di grado per le cinture colorate. 29 atleti presenti di diverse etá e categorie.

"La sessione invernale di quest'anno ha visto tante nuove leve, cinture bianche e gialle, il ché é molto positivo per noi, significa che sta cominciando un nuovo ciclo. Siamo ovviamente molto contenti di avere tra gli iscritti nuovi atleti che prendono seriamente la nostra disciplina, si impegnano e si preparano al meglio per gli esami di cintura" commentano così i tecnici Giorgio e Stefano Moi.