Teens Cossato: Settebello dell'Under 13, crolla al fotofinish l'Under 14

Continua la striscia vincente dell'under 13 del Fanton Teens Cossato: i giovanissimi di coach Riccardo Banderè battono 69-30 Pallacanestro Biella, restando imbattuti e conservando il primato solitario in classifica. Partita chiusa già dopo i primi due quarti, con Cossato avanti 38-8.

Dopo una bella rimonta (da -8 a +3 negli ultimi 5 minuti), il Fanton Teens Cossato cede 59-61 in casa contro Vercelli nell'ultima partita del 2019. Match equilibrato, con Cossato avanti 28-24 alla pausa lunga, ma gli ospiti più lucidi e precisi nel finale. Per la squadra di coach Ermanno Ramella comunque un buon test, occasione per aggiungere esperienza al proprio bagaglio.