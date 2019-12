Pallanuoto: L’Under 15 Dynamic Sport-In Sport batte in volata Torino81

Vittoria in volata per l’under 15 Dynamic Sport - In Sport, che batte 7-6 in trasferta il Torino81 blu. Ottima prestazione per i ragazzi allenati da Paolo Musso e Mattia Paluan.

Questa la formazione di Biella con i marcatori. Tommaso Levis, Tommaso Monteferrario, Luca Debernardi, Lorenzo Imarisio (1 gol), Maxim Sumin (1 gol), Leonardo Vezzù (1 gol), Pietro Germinetti (capitano, 4 gol), Edoardo Nicolo, Tommaso Copasso Rochet, Edoardo Bocchino, Emanuele Monteleone, Nicolò Corrente, Riccardo Mosca, Vittorio Simoncelli.