Il memorabile Conviviale di Natale della Libertas Biella

Riceviamo e pubblichiamo:

"Mentre in auto con mia moglie Daniela ammiravo la idilliaca cornice di monti imbiancati, scintillanti al sole, un dono del creato per i biellesi, mi telefonava Ezio Dionisi, ciambellano di Alberto Cerruti Presidente e fondatore della Libertas Biella. Egli mi avvertiva che al conviviale natalizio della Libertas ci stava aspettando il fotografo. Non lo sapevo, acceleravo per arrivare al Ristorante Roma prima possibile; il titolare Orazio aveva apparecchiato un salone strapieno in ogni ordine di posti, per ben 36 partecipanti. Prendeva la parola Alberto Cerruti, sottolineando con profonda e felice sorpresa che ci fossero così tante persone e soprattutto arrivate da altre regioni d’Italia.

Per converso, bisogna sapere, che la Libertas Biella è stata un vanto per la città e, che per quasi un ventennio solcò l’Olimpo del basket nazionale, quel periodo in cui divenne il secondo sport di squadra italiano. La Libertas esisteva perché lui, Alberto Cerruti la finanziava interamente di tasca sua e finché certi costi poté permetterseli lo fece, situazione che si concluse nel 1971. È significativo che a seguire quella squadra di giovani promesse rinforzò con successo l’indotto della serie A. Fu così che da quel momento, sino all’attualità, un lunedì d’ogni mese al Roma, si ritrovano a cenare prelibatamente tutti gli ex cestisti, a partire da quelli che militavano nelle giovanili assieme agli altri che poi vinsero Scudetti, Coppa Europa, del Mondo e fecero parte della Nazionale. A queste piacevoli ricorrenti rimpatriate ci furono anni che arrivarono i compianti: il fuoriclasse Rudy Bennett da Ginevra, Chico Ovi da Reggio Emilia, Mimi Pizzichemi da Padova.

Mentre Fattori questa volta già impegnato non ha potuto da Ancona, come il super star Flaborea da Concordia S. attualmente allettato per un problema all’alluce. La sorpresa per il presidente Cerruti va intesa su questo microcosmo che inconsapevolmente aveva creato con acume ed a proprie spese. La Libertas fu una società sussistente come una sorta di cenacolo, formata di persone eminenti, realizzate socialmente e, soprattutto forgiati da un elevato senso etico. Ad esempio, per Cartiglia e Gromo io provo un profondo sentimento parentale e sicuramente non sono il solo. Se veniamo io da Varese, come pure il viglianese Bruno Riva, Paolo Polzot, con consorte giunti da Brescia; che accomodati a tavola con Ercolino Mattassoglio e signora eravamo fieramente presenti (e per la prima volta a convivio è stato ammesso anche il gentil sesso, come fossimo negli esclusivi club inglesi). Orgogliosi lo sono stati anche gli altri forestieri presenti: Charly Caglieris da Loano, Leoncavallo Castagnetti da Reggio Emila, affiancato da suo nipote Ulisse, figlio dello scomparso, grande uomo Giorgio.

E poi degni di merito il concittadino play maker Cece Celoria, la coppia di pivot autoctoni Sicco e Natchmann, rinominato Batman per le sue doti atletiche, la guardia Eusebio Tonetti e, sempre dalle giovanili Gianni Dalle Nogare, Michele Martone, Luigi Marino, Vilmer Collo, Mario Furia, Sandro Gili, Paolo Mosca, ”Ciccio” Rossetti, Barlassina, P.C. Zappaterra, Max Grigatti, Dagostino. E se ho dimenticato qualcheduno me ne scuso. Come ogni conviviale abbiamo sempre come graditi ospiti coloro che tengono il basket Biellese ancora ad alto livello, quest’oggi: coach Galbiati e GM Atripaldi. Un plauso a Massimo Toso, che del munifico consesso ossia la vecchia Libertas, ne è l’inesausto propulsore relazionale. Impropriamente approfitto per aggiungere all’indimenticabile nostra società, il rimpianto ricordo con alcune persone di essa: in primis ai miei due allenatori, che non ci sono più: Sergio Curinga, che praticamente mi ha messo la palla nelle mani e mi ha portato sino alla serie A e, Sergio Macoratti, un campione che m’aveva insegnato tutte le astuzie del pivot. Il terzo va a Gianni Gava, per fortuna sano e vegeto, che mi prese a soli 16 anni nella sua squadra facente il campionato di promozione, quale seconda squadra senior utilizzata per farci le ossa. Ed egli fu il mio mentore, foriero di pregevoli consigli, specialmente nei momenti di scoramento.

Inoltre Gino Bonali, una mente cestistica sapiente, unanimemente riconosciuta dai pensatori del Basket. Nell’eden cestistico della Libertas, ho imperitura riconoscenza allo scomparso Marco Botto, il primo che vide questo extra terrestre alto come ora, di 15 anni, impacciato e pure intimorito, fu lui a perorare di prendermi e farmi diventare biellese. Ricordo Gino il benevolo massaggiatore ed i dirigenti scomparsi: Fileppo, Chiorino e Pavisa. Ma soprattutto non scordo l’enfasi di sentire gridare il pubblico della Rivetti, a tutta voce: Biella! Biella!".