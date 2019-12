Bella prestazione dei giovani del TT. Biella

Sabato e domenica scorsi si sono tenute a Verzuolo due gare di tennistavolo riservate alle categorie giovanili. Si è trattato della seconda prova predeterminata valida per la qualificazione ai Campionati Italiani di singolo e della giornata di ritorno dei campionati regionali a squadre. Molto nutrita la rappresentativa del tennistavolo Biella che ha visto scendere in gara 12 atleti nella giornata di sabato ed 11 in quella di domenica. Alle gare di singolo hanno preso parte 75 atleti in rappresentanza di dieci società sportive. Nella categoria Giovanissime Arianna Gamba si conferma leader imponendosi agevolmente sulle piccole atlete di casa Rosso e Tosello. Decisamente più combattuta la gara dei maschietti dove Giacomo Forno sfiora la vittoria perdendo la finale contro l’amico-rivale Marangone.

Avanti due set a zero il nostro si fa rimontare dal bravo Erik che, in precedenza, aveva eliminato l’astigiano Rossi, testa di serie numero uno del ranking. Tra le Ragazze Lodovica Motta non riesce a ripetere l’exploit della prima prova quando aveva brillantemente vinto la gara. Questa volta si deve accontentare della piazza d’onore alle spalle della verzuolese Falcone. L’omologa gara maschile è dominata dai padroni di casa, i fratelli Garello: Andrea e Simone. Buona la prestazione di Tommaso Sorrentino, che, dopo aver superato in tre set Giolito, si ferma ai quarti per mano di Simon Davide, vincitore della prima prova. Jack Cenedese, passato il girone, incontra subito Simone Garello contro cui, pur disputando un buon match, nulla può. La categoria Allievi ha visto ben cinque atleti biellesi ai nastri di partenza. La gara se la aggiudica nuovamente Francesco Gamba questa volta in finale sul torinese Amerio. Fabio Cosseddue Matteo Passarosi fermano ai quarti battuti rispettivamente da Francesco e da Simon Emanuel. Non superano il primo ostacolo Filippo Bracco e TommasoSprianoche disputano il torneino di consolazione poi vinto da quest’ultimo. Tra gli Juniores, dominati ancora una volta da Simone Cagna, vincitore sull’atleta di casa Torta, bella prestazione di Tommy Ferraris, che, nei quarti, supera il più quotato Fanizza. Nicolò Manfredi si aggiudica il “consolazione” sul compagno di squadra LucaFormagnana.

I risultati della gara a squadre hanno ricalcato praticamente quelli degli incontri di andata. Le ragazzine, Arianna e Lodovica, vengono battute dalle padrone di casa Falcone e Giuliano, come già era accaduto all’andata. I maschietti, Giacomo, Jack e Tommaso, chiudono nuovamente in quarta posizione superati dalle due formazioni del Verzuolo (i fratelli Garello con Bordabossana e Rosso) e dal team dell’Enjoy (Giolito e Monte). La gara a squadre Allievi-Juniores è, di nuovo, appannaggio della formazione laniera di Simonein coppia con Luca, che, in finale, supera il Torino. E’ ancora, ovviamente, il capitano l’artefice della vittoria. In due giorni di gare, Simone Cagna, ha giocato e vinto 13 partite di singolo e cinque di doppio, una prestazione di tutto rispetto. Dietro alle quattro formazioni “strong” (L’Enjoy di Casassa, il Torino di Amerio e Fanizza, il Verzuolo di Torta e Bonetto ed ovviamente quella di Luca e Simone) troviamo un’altra squadra del sodalizio biellese composta da Matteo Passaroe Francesco Gamba, inserito in sostituzione dell’assente RiccardoFelissati. Appena dopo, e prima del fanalino di coda, i cuneesi dell’Ardens, troviamo la terza formazione biellese, quella composta da Fabio Cosseddue RemusOzarchevici.