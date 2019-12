Basket femminile, bonprix BFB festeggia il Natale in anticipo

Ancora una vittoria per le ragazze del Basket Femminile Biellese targato Bonprix. Il debutto delle nuove divise porta bene e la compagine laniera supera Victoria Torino per 66 a 57 consolidando il quarto posto.

Partita tutt'altro che facile. Il buon avvio che porta subito le biellesi avanti 11 a 2 viene vanificato dalla rimonta avversaria e il primo quarto si chiude 15 a 12. Biella non riesce nel secondo quarto a distanziare le meno tecniche ma più fisiche avversarie e a metà gara il tabellone dice +5. Al rientro dal riposo lungo le cose si complicano. Arriva il primo vantaggio torinese. Biella controsorpassa e si inizia a giocare punto a punto. Prima dell'ultimo periodo le laniere sono avanti 44 a 43. Nell'ultima frazione le ragazze di coach Cardano danno il meglio di sé. Ai punti delle giocatrici più esperte, tra cui Trucano che chiuderà con 27 punti all'attivo, fanno eco le giocate delle giovani. Dovana recupera rimbalzi e difende fino alla morte, Guzzon riesce a contenere la potenza fisica di Viana.

L'avversaria, innervosita, si lascerà andare ad un fallo di reazione sulla stessa Guzzon che le costerà l'espulsione. Ricino scalda la mano e segna in pochi minuti i suoi 10 punti. Il tutto con l'ottima difesa di Lambo e i tiri da tre di Ramella e Tombolato. Ne esce un parziale di 22 a 14 che mette in ghiaccio la partita ben prima della sirena finale. Finalmente ora un po' di riposo dopo un autunno giocato su ritmi altissimi. Biella tornerà in campo con la sfida esterna a Chieri il 12 gennaio.

BONPRIX BFB - VICTORIA TORINO: 66 - 57 (15-13/33-28/44-43).

Bfb: Tua, Rosso ne, Ricino 10, Dovana 1, Guzzon 2, Borchio, Trucano 27, Tombolato 11, Ramella 5, Lambo 2, Di Nubila, Barbagallo 8. All. Cardano, ass.all. Toso.