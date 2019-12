Gran concerto di Natale con the Uppertones al polivalente di Mongrando

Olaf, il polivalente di Mongrando con il patrocinio del Comune presenta la terza edizione del Gran concerto di Natale. "Dopo le scorse edizioni, che nel 2016 han visto The bluebeaters e nel 2018 i Persiana Jones calcare il palco del salone del poli durante le feste natalizie, quest'anno siamo lieti ed orgogliosi di ospitare The Uppertones - spiegano gli organizzatori - La band è l'ultimo prodotto di Luigi de Gaspari, aka Mr.T.Bone: già trombonista di Africa Unite, The Bluebeaters, New York Ska Jazz Ensamble, Vallanzaska, e molti altri artisti internazionali, T.Bone forma nel 2016 questo nuovo e trio formato appunto da trombone e voce, Count Ferdi alla batteria(batterista ti The Bluebeaters, Casino Royale e altri) e Filippo Cuomo al pianoforte".

"I ritmi - proseguono - sono quelli giamaicani prima dell'era storica della musica reggae: calipso, mento, cha cha, ska sono solo alcuni dei generi che infiammeranno il poli la sera del 23 dicembre. Un altro tassello che si aggiunge al palmares degli artisti passati dal piccolo paese biellese, grazie alla sinergia tra la gestione del locale e la collaborazione con l'amministrane comunale sempre attenta alla cultura, alla musica e alle nuove, grandi, proposte. The Uppertones, approdano nel Biellese dopo un lunghissimo tour che li ha visti impegnati in tutta Europa: a Mongrando, infatti, si concluderà il tour 2019 insieme anche alla realise dell'ultimo singolo su vinile della band dedicato proprio al Natale".

A riscaldare la serata sia in apertura che dopo il live direttamente da Pavia gli amici di The Toughest Sound, dj che spaziano in tutte le sonorità della musica reggae. Apertura porte alle 21 Ingresso libero con offerta UP TO YOU.