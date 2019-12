Panettonata con il Torino Club Giorgio Ferrini a Cossato

Il consiglio direttivo del ‘’Torino Club Giorgio Ferrini’’ ha organizzato, come ogni anno, una simpatica’’panettonata’’per festeggiare le festività natalizie e il nuovo anno. Appuntamento nella sede del Club, il bar-ristorante ‘’Loco Motion’’, di via Amendola 25/a, a Cossato, venerdì 3 gennaio 2020, con inizio alle 20,45.

Il presidente Pier Eligio Foglia spiega: "L’incontro rappresenta l’occasione per scambiarci gli auguri e per brindare al nuovo anno, con la speranza che sia anche di auspicio per un buon andamento del nostro 'Toro' nel campionato in corso. Ad esso sono invitati anche i familiari dei soci e tutti i tifosi granata non ancora iscritti. Il costo della tessera è di appena 10 euro all’anno. Nel corso della serata è anche previsto il rinnovo del tesseramento per il campionato 2019-2020".

Per ulteriori informazioni, è possibile telefonare al 338 8275016 (Pier Eligio Foglia) ed al 333 2117494 (Franco Graziola).