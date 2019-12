Dal Nord Ovest - Due giovani bloccati su seggiovia per il vento

Brutta disavventura per due giovani che ieri pomeriggio sono rimasti bloccati, in fase di discesa, sulla seggiovia biposto della stazione sciistica di Pian Munè di Paesana.

Mentre i due scendevano a valle, insieme sullo stesso seggiolino, l’impianto si è bloccato, a causa di uno (o più) scarrucolamenti dovuti ad alcune folate di forte vento. Lanciato l’allarme, si è subito attivata la proceduta di “scarico manuale” della seggiovia che, fortunatamente, aveva solo due persone “a bordo”.

L’intervento è stato affidato agli operatori del Soccorso alpino della Quattordicesima delegazione, la “Monviso”. Nel giro di qualche decina di minuti a Pian Munè è stata composta una squadra, trasportata in quota con un gatto delle nevi. Presenti sul posto anche i Carabinieri di Paesana e le ambulanze dell’emergenza sanitaria da Paesana e Sanfront.Fortunatamente, la seggiovia si è bloccata quando il seggiolino con i due giovani si trovava proprio in prossimità di uno dei pali dell’impianto di risalita. In questo modo, nonostante il forte vento, il seggiolino non ha oscillato troppo.

Nel giro di poco il Soccorso alpino ha raggiunto i due giovani. Gli operatori, con l’ausilio di corde, imbraghi, manovre e tecniche alpinistiche, hanno legato i due malcapitati, che poi sono stati calati in piena sicurezza sino a terra.A bordo del gatto delle nevi, poi, i due hanno raggiunto il piazzale della stazione sciistica: visitati dall’equipe dell’emergenza sanitaria, sono risultati praticamente illesi. Per loro, soltanto tanto freddo e un grande spavento.