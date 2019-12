Raffiche di vento fanno cadere un albero e un'auto si schianta contro

Le forti raffiche di vento di domenica 22 dicembre sul Biellese hanno causato diversi problemi. Sulla strada provinciale 410 per Magnano un grosso albero alto circa 20 metri è caduto sulla carreggiata mentre un'auto con al volante una donna stava transitando. L'automobilista non è riuscita ad evitare l'impatto rimanendo però fortunatamente illesa. Sono intervenuti i vigili del fuoco per la rimozione dell'albero e i carabinieri di Cavaglià per la constatazione dell'incidente.

A Pettinengo, frazione San Francesco, introno alle 15 un albero è caduto sulla linea elettrica tranciando i cavi. Nonostante il pronto intervento e il prodigarsi degli operatori dell'Enel, una quarantina di famiglie sono rimaste al buio e freddo per almeno quattro ore. la linea è stata poi ripristinata con l'arrivo di un trasformatore.