Group Service, giovedì è stato dichiarato il fallimento. A rischio 113 famiglie

Dichiarato giovedì scorso il fallimento della Group Service. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Biella riunito in camera di consiglio. Un durissimo colpo per i 113 dipendenti, tra impiegati e guardie giurate che presidiano tra gli altri compiti, tribunale e procura di Biella oltre agli uffici dei Giudici di Pace della città, di Vercelli, Verbania e Asti. La speranza ora è che una nuova società di possa far carico dei debiti che potrebbero aggirarsi a 1,2 milioni di euro.

Nella mattinata odierna di lunedì 23 dicembre, è stato organizzato un incontro tra i sindacati e il curatore fallimentare. Intanto rimane sempre agli arresti domiciliari l'amministratore unico, Nicola Varacalli per il presunto coinvolgimento nell'inchiesta "Leonessa" condotta dalla direzione antimafia di Brescia, per crediti d'imposta atti a favoreggiare la "Stidda" siciliana.