Gaglianico: Il vento abbatte un palo della luce, via Roma chiusa al traffico FOTO

Apprensione questa mattina, 23 dicembre, in via Roma a Gaglianico, per un palo dell'illuminazione caduto a causa del forte vento. Il pilone del campo da calcio della casa parrocchiale è finito sui cavi della luce dalla parte opposta della strada. Nessuno è rimasto ferito. La Polizia locale giunta immediatamente sul posto ha chiuso la strada per permettere la messa in sicurezza dell'area. A breve giungeranno i tecnici dell'Enel che si occuperanno di ripristinare la corrente, mentre il proprietario dell'area si è attivato per far arrivare un mezzo adatto a rimuovere il palo.