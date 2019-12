Azienda tessile chiude l’attività ma continuava a lavorare. Scoperti 8 lavoratori biellesi “in nero”

Sospensione dell’attività e 18 mila euro di sanzione amministrativa per una ditta operante nel settore tessile (lavorazione fibre) con sede nella prima periferia di Biella. A scoprire l’attività completamente sconosciuta al fisco sono stati gli uomini del nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri durante una verifica operativa. Otto lavoratori biellesi non sono risultati a libro paga anche perché l’azienda aveva cessato l’attività da diversi mesi. Di fatto l’azienda tessile lavorava a pieno regime probabilmente per smaltire le scorte di magazzino accumulate. Oltre alla sanzione amministrativa e alla sospensione dell’attività il titolare ora dovrà riassumere tutti i dipendenti e regolare la posizione dell’azienda.