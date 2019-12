Appalto rifiuti Bergadano - Cosrab, il presidente Bodo Sasso: "Bufera ingiustificata"

Sarebbe stato sentito questa mattina, l'amministratore delegato della ditta Bergadano, dal sostituto procuratore Federico Carrai e su quale vice stretto riserbo così come nulla trapela per i reati ipotizzati. Due sarebbero i personaggi raggiunti da un avviso di garanzia nella giornata di venerdì: lo stesso dirigente dell'azienda di Gaglianico che si occupa di gestione dei rifiuti e un responsabile della Cosrab, consorzio per lo smaltimento dell'area Biellese. L'indagine è stata portata avanti dal nucleo investigativo dei carabinieri di Biella che nei giorni scorsi ha perquisito e posto sotto sequestro la documentazione relativa alla gara d'appalto annuale di Cosrab, di giovedì 19 dicembre, non ancora portata a compimento a seguito dell'inizio dell'indagine dei militari dell'Arma, per il servizio di smaltimento della raccolta e selezione plastica differenziata.

"L'amministratore delegato della Bergadano non ci risulta essere sotto regime di misura cautelare -commenta il presidente di Cosrab, Gabriele Bodo Sasso-. Esiste un'indagine sulla gara d'appalto e per la quale noi ci siamo messi immediatamente a disposizione per collaborare. Tengo a precisare che Cosrab non è indagata ma solo un nostro responsabile ha ricevuto un avviso di garanzia. Si è creata una bufera ingiustificata".