Vigliano: grande festa per il concerto di Natale della EJJO. Vinte le borse di studio "Nicola Rolando"

Grande festa al teatro Erios per il Concerto di Natale della Erios Junior Jazz Orchestra, con il trombonista americano Michael Steinman come ospite d'onore. Accompagnata dalla voce narrante del noto doppiatore Cesare Rasini, la serata musicale è stata scandita da vari momenti in cui sono stati protagonisti i giovani musicisti della EJJO, poi i piccoli cantori del coro dell'Istituto comprensivo (ognuno con il proprio cappellino da babbo Natale), e ancora i nuovi giovanissimi membri della banda musicale di Vigliano, premiati dal Sindaco: Alain Boero, Sofia Riccio, Francesco Mele, Davide Borio, Federico Bassino.

Un momento particolare è stato poi quello della consegna delle borse di studio intitolate a Nicola Rolando, storico farmacista di Vigliano, sostenitore della cultura come forma di crescita dell'individuo. Ogni anno la famiglia Rolando, in sua memoria, assegna una borsa di studio agli allievi meritevoli della Scuola Secondaria di Vigliano Biellese, e profonda è la gratitudine dell'Istituzione scolastica.

I nipoti di Nicola Rolando hanno consegnato la borsa di studio a Matteo Giacona, Rebecca Auletta e Lisa Giordano, alla presenza dei genitori, dei docenti, del Dirigente scolastico Mario Massazza e del Sindaco Cristina Vazzoler.

Non è mancato il momento del brindisi e del panettone, con cui l'Amministrazione comunale ha formulato gli auguri più festosi a tutti i presenti, ringraziando in particolare Mario Biasio, Stefano Solani, Angelo Rolando e Daniela Berera, motori della Erios Junior Jazz Orchestra, il cui apprezzamento è ormai ampio e indiscusso nel panorama jazz non solo nazionale, ed il talento americano di Michael Steinman, con cui si auspica di instaurare una collaborazione più intensa nel prossimo futuro.