Selvaggia Lucarelli a Biella: gita di Natale in centro e al Ricetto di Candelo

"Pattinare sul ghiaccio davanti al battistero romanico. A Biella si può". Anche Selvaggia Lucarelli è stata catturata dalla magia del Natale a Biella.

La giornalista ieri, domenica 22 dicembre, è stata nel cuore di Biella e a Candelo e ha immortalato la sua gita natalizia pubblicando 2 foto sul suo profilo instagram. La Lucarelli non ha passeggiato solo in via Italia e davanti al Duomo e Battistero, ma anche tra le Rue del Ricetto di Candelo: "C’è un borgo piccolissimo in provincia di Biella che ha un nome strano (Ricetto di Candelo) e un’atmosfera di altri tempi".