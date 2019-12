Regalo di Natale della Banca del Giocattolo: 2819 giochi in viaggio verso l'Abruzzo

Sono partiti venerdì scorso 2819 giocattoli verso le città di L'Aquila, Barisciano e Poggio Picenze per allietare il Natale grazie ai giocattoli raccolti dalla Banca del Giocattolo. “Nel corso del decennio trascorso dal tragico sisma spiegano - i volontari della Banca del Giocattolo come ogni anno hanno sostenuto i bambini aquilani con allegria e giocattoli affinchè non si sentissero abbandonati e soli”. Ad assistere alla partenza anche l'assessore al Turismo Barbara Greggio.