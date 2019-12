Babbo Natale e gnomi si calano dal campanile, tutti con il naso all'insù a Natale nel cuore di Biella FOTO e VIDEO

Si chiude con un grande successo di pubblico l'ultimo weekend di Natale nel cuore di Biella prima delle feste natalizie. Una città che ha respirato un'atmosfera magica a partire dal primo pomeriggio, con la famosa calata degli gnomi della lana insieme a Babbo Natale che hanno fatto capolino dalle guglie del campanile della cattedrale per poi eseguire una spettacolare discesa. Babbo Natale subito dopo li aspettava in Via Italia per fare fotografie da registrare come ricordo della giornata, che si è chiusa in Piazza della SS Trinità con lo spettacolare spettacolo di Demon il Re del Fuoco.

"La gente ci ha fatto tantissimi complimenti - commenta il presidente della Pro Loco Biella Valle Oropa, Christian Clarizio - siamo contenti della collaborazione che quest'anno c'è stata tra tutte le istituzioni, i commercianti e la città che ha risposto in maniera davvero importante. La casetta di Babbo Natale ha registrato oltre 400 bambini passati durante i weekend di Natale, un successo quasi inaspettato che è aumentato con il passaparola, ma che grazie al lavoro dei volontari non ci ha preso di sorpresa".

La Pro Loco coglie l'occasione per augurare a tutti i cittadini un periodo di feste lieto, con l'augurio che il 2020 porti soprattutto la felicità che ognuno cerca.

La festa della Befana il 6 gennaio chiuderà il programma di Natale nel cuore di Biella tra gonfiabili, spettacoli, pony e l'emozionante discesa della famosa befana dal campanile. I bambini, come ogni anno, potranno portare la calza per farla riempire di dolci delizie.