Lotteria del Fondo Edo Tempia, consegnato alla vincitrice il primo premio

È un sorriso senza confini quello di Adriana Boggiani, ottant'anni portati con orgoglio e la gioia di essere la vincitrice del primo premio della lotteria del Fondo Edo Tempia. La mattina dell'antivigilia di Natale ha regalato anche il momento di gioia della consegna, nella sede di via Malta 3, dove il 3 dicembre si era svolta l'estrazione. «Non avevo mai vinto nulla nella mia vita» ha raccontato Adriana Boggiani «e quando mia nuora mi aveva detto che mi ero aggiudicata il primo premio mi sono fatta una risata: pensavo che scherzasse. Invece è tutto vero e sono felicissima. Non vedo l'ora di arrivare a casa per scartare il pacchetto insieme alle mie nipoti».

Nella confezione troverà l'orologio Mont Blanc offerto dalla gioielleria Stefano Pivano di via Italia 14 a Biella, il più ambito tra i premi messi a disposizione nell'edizione 2019, nella quale i biglietti venduti nelle province di Biella e Vercelli sono stati 27.284. C'è un legame in più tra Adriana Boggiani ed Elvo Tempia, il fondatore della onlus che da quasi quarant'anni è punto di riferimento per prevenzione, cura e ricerca sul cancro: «Durante la Seconda Guerra Mondiale, “Gim” era il comandante di mio zio, partigiano morto in combattimento a Mongrando». I fondi raccolti con la lotteria sosterranno i servizi di cure palliative del Fondo Edo Tempia.