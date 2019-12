Si blocca di nuovo l'ex funicolare, Possemato: “Situazione va risolta con tavolo di lavoro”

Nuovo guasto all'ex funicolare di Biella. Ieri sera, domenica 22 dicembre, intorno alle 19.30, l'impianto si è di nuovo bloccato costringendo i visitatori e i clienti del Piazzo a lasciare la propria auto al parcheggio del Bellone creando non pochi disagi. Fortunatamente nessuno è rimasto chiuso all'interno delle due cabine.

A documentare il tutto, ancora una volta, l'ex consigliere comunale e gestore de La Civetta, Benni Possemato, sulla propria pagina Facebook: “Per l'ennesima volta, il servizio è bloccato: non c'è personale tecnico, non ci sono i vigili del fuoco poiché nessuno è rimasto bloccato in cabina. Senza polemiche questa situazione va risolta facendo sedere di fronte ad un tavolo tutte le parti interessate, a cominciare dall'amministrazione comunale che aiuteremo in ogni modo per venire a capo di tutto ciò”.