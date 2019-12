Visita di Natale nelle scuole per il Gruppo di Volontariato Valle San Nicolao

Nei giorni scorsi il Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ha partecipato alle feste dei bambini delle due scuole del paese, la Primarie e la scuola dell'Infanzia, in compagnia di un simpatico Babbo Natale, impersonato da un volontario. La visita agli alunni è stata l'occasione, da parte della vicepresidente del Gruppo di volontariato Valle San Nicolao, Lauretta Rovera, per la consegna alle insegnanti delle due scuole, come ormai avviene da alcuni anni, di un buono acquisto di materiale didattico da utilizzare nel corso del 2020.

“Si tratta di un'iniziativa – spiegano - che la nostra associazione ha deciso alcuni anni orsono come concreto contributo e aiuto alle scuole di Valle San Nicolao, con un sostegno alle attività didattiche e al lavoro quotidiano delle insegnanti”. Durante la visita di Babbo Natale inoltre sono stati anche consegnati a ogni bambino e a tutto il personale, alcuni pacchetti-dono con gli auguri di buone feste a loro e alle loro famiglie.