Sorrisi sotto l'albero di Natale con Banca del Giocattolo e Inner Wheel Club Vallemosso

Nella foto: Roberta Mattiuz Barberis Negra, Marina Santangelo, Antonella Loro Piana Gioia, Angela Maria Pastore Beretta di Inner Wheel Valle Mosso con Babbo Natale Ruggero Coltro, Claudia De Mari e Maria Pia Consoli della Banca del Giocattolo.

Ha avuto inizio il service dell'Inner Wheel Club di Vallemosso, presieduto da Roberta Matiuz Barberis Negra, realizzato in collaborazione con la Banca del Giocattolo.

Il service è cominciato con la raccolta delle lettere degli allievi della scuola elementare di Valle Mosso, rivolte a Babbo Natale, nei primi giorni di dicembre; successivamente le socie del club, con il supporto delle insegnanti, hanno selezionato le lettere che presentavano richieste di particolare rilievo e riguardanti bisogni primari dei nuclei familiari dei bambini ed è così partita la caccia alla risposta di questi bisogni.

Come? L'Inner Wheel Club di Vallemosso ha versato una somma necessaria a coprire le spese di materiale scolastico, sanitario, giocattoli, alimentari e per riscaldamento domestico; alla Banca del Giocattolo che si attiverà per soddisfare questi bisogni direttamente alle famiglie individuate con massima discrezione e con la mediazione delle insegnanti. L'assistenza a questi nuclei, iniziata a dicembre 2019 verrà mantenuta anche nel corso dell'anno 2020.