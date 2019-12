Virtus, conquistato un prezioso punto a Vigevano

Una battaglia. Lo immaginavamo già in settimana e il campo non ha tradito le attese. La Prochimica Virtus Biella conquista un punto sul difficile parquet di Vigevano del quale ne sa qualcosa proprio l'Albese. 3-2 il risultato finale ma per la prima volta in questo campionato di B1, la squadra di Chiavazza è andata in vantaggio per 2 set a 1, in trasferta. Il segnale positivo era già arrivato dalla Sardegna ma allora la Virtus era sotto 2-0 poi, anche in quell'occasione, la lotteria del tie break aveva premiato le padrone di casa. E come allora anche oggi le energie mentali ancora non al massimo, hanno tradito la Virtus, perchè la squadra, al massimo del regime, gioca da vera protagonista. Solo questione di tempo. Le nerofucsia non sono partite col piglio giusto e nel primo set il vantaggio accumulato da Vigevano, 17-10, è risultato di quelli importanti. Sotto 1-0 Mariottini e compagne si sono rimboccate le maniche e hanno messo nello zaino, secondo e terzo set senza grosse problematiche, alla luce del vantaggio acquisito inizialmente. Nella quarta frazione l'orgoglio delle padrone di casa si è fatto sentire fino al time out di coach Venco: 14-8. Mini break importante che ha permesso a Vigevano di riacciuffare il risultato e il quinto set. Il 3-0 iniziale nel tie break si è portato avanti fino al 10-7 per il time out Florens. Poi solo Vigevano, con l'ex di turno Stefania Mo che ha siglato il 15-7. Ma la Virtus esce a testa alta e si porta a casa un meritatissimo punto in classifica. Ora quattro settimane per recuperare acciacchi e e energie mentali e fisiche per tornare in campo a Torino contro Parella, il 18 gennaio.

L'analisi di coach Maurizio Venco. "Le nostre energie mentali sono queste e la gara è cambiata dal terzo set in poi. In questo campionato con squadre come queste, molto forti sulla carta, dobbiamo giocare al massimo. E non è semplice. Quando lo abbiamo fatto siamo riusciti a giocare una buona pallavolo. Dal quarto mi sembrava di essere stato proiettato in un'altra gara. Le nostre energie mentali sono queste e sia io che le ragazze ne siamo consapevoli. Dobbiamo aumentare la nostra capacità di resistere".

Florens Vigevano - Prochimica Virtus Biella 3-2 (25-17, 22-25, 21-25, 25-12, 15-7)

Tabellini: Virtus Biella: Anello I.1, Anello L. 5, Mariottini 2, Baratella (L), El Hajjam 5, Walther 2, Frascarolo, Fragonas 11, Diego 14, Zecchini 10, Venco C, Mainini (L) ne, Fornara 11. All. Venco.

Altri risultati 10^ Giornata Girone A Serie B1 Parella-Costa Volpino 0-3, Albese-Picco Lecco 3-1, Don Colleoni-Lilliput 0-3, Igor Trecate-Alsenese 2-3, Capo d'Orso-Acqui Terme 3-2. Riposa Cremona.

Classifica Picco Lecco 23, Albese 23, Lilliput 17, Costa Volpino 15, , Cremona 14, Don Colleoni 14, Florens Vigevano 13, Alsenese 13, Acqui 13, Capo d'Orso 12, Prochimica Virtus Biella 12, Igor Trecate 11, Parella 0.