Tutto il calcio biellese: Sandigliano e Masserano salutano il 2019 con una bella vittoria

Esultano le formazioni biellesi impegnate nel girone di Terza Categoria. Il Città di Sandigliano cala il tris al Lenta portandosi al quarto posto, a dieci punti dalla capolista assoluta. Poco distante, al terzo posto con 23 punti, il Masserano Brusnengo che centra la settima vittoria stagionale rifilando un sonoro 6-0 allo Sporting Trecate.

Risultati del 13° turno

Canadà vs Casalino 2-1

Lenta vs Città di Sandigliano 1-3

Masserano Brusnengo vs Sporting Trecate 6-0

Piemonte Sport vs Virtus Mulino Cerano 0-1

Villanova vs Sangermanese 1-1

Voluntas Novara vs Fara 0-0

Classifica

Virtus Mulino Cerano 31

Amatori Granozzese 26

Masserano Brusnengo 23

Città di Sandigliano 21

Canadà e Lenta 19

Casalino 17

Fara 16

Voluntas Novara 13

Piemonte Sport 11

Sporting Trecate 8

Villanova 5

Sangermanese 1