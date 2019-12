Pallacanestro Biella U16 più forte della paura, grande vittoria a Torino

Insidiosa trasferta sabato sera per l’Under 16 Eccellenza a Torino contro il TAM TAM. La partita ha confermato le previsioni ed i timori della vigilia: campo di ridotte dimensioni, linea dei tre punti praticamente coincidente con quella laterale, illuminazione debole sotto i canestri. A ciò si aggiunga la squadra di casa esaltata per la vittoria nel turno precedente a Casale e in piena corsa per una posizione che consenta l’accesso alla successiva fase interregionale.

I primi due quarti sono quindi stati all’insegna dell’equilibrio, pur se conclusisi entrambi con i biellesi avanti. Nel terzo quarto la svolta della partita: i ragazzi di Squarcina, con una difesa grintosa, una velocità di gioco ed un ritmo sempre elevato, grazie alle variazioni di quintetto senza mai calare di intensità, hanno segnato il break decisivo, chiudendo la frazione di gioco con un parziale di 25 a 11 a proprio favore. Nell’ultimo quarto i locali hanno invano tentato di impensierire i rossoblu, che hanno portato a casa la vittoria, che gli consente di rimanere da soli in testa alla classifica.

Dopo la sosta natalizia al Forum, sabato 11 gennaio alle ore 17,00, arriva Vado distaccato di soli due punti in classifica, vera macchina di canestri (attacco più prolifico e difesa più solida), per quello che si preannuncia come uno dei match più importanti e forse decisivo della stagione.

TAM TAM A.S.D. TORINO - PALLACANESTRO BIELLA 59 – 72

Parziali: 15-17, 32-35, 43-60

Tam Tam Torino: Rolandi, Fracasso 10, Bechis 2, Delvecchio 7, Tiberti 3, Albanese, Barla 21, Gaudino 10, Guariglia, Di Blasi , Serra, Barale 6. Allenatore: Tartaglione Assistente: Agnelli

Tiri liberi: 8 su 15. Falli: 16. Nessuno uscito per 5 falli

Pallacanestro Biella: Finetti 12, Murgia 10, Ramella Pajrin 4, Zordan, Rapano 2, Aimone 17, Roncarolo 2, Scaglia Rat, Allinei 7, Vangi 18, Perla. Allenatore: Squarcina Assistente: Musso

Tiri liberi: 6 su 12. Falli: 15. Uscito per 5 falli: Aimone

Arbitri: Forneris di Orbassano (TO) e Napoleone di Torino