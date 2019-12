Natale amaro per Scuola Pallavolo Biellese: al PalaPajetta passa in rimonta l'Altiora

Si chiude con una sconfitta il 2019 della Ilario Ormezzano Sai Scuola Pallavolo Biellese. Al PalaPajetta di Biella, di fronte ad una cornice di pubblico davvero impressionante, la compagnia di coach Barazzotto esce sconfitta con il punteggio di 3 a 1 contro la seconda forza del campionato, Altiora. Una gara che comincia sotto buoni auspici, con un perentorio 25 a 15.

“È stato il miglior primo set della stagione, nonostante avessimo qualche assenza come Guala – analizza Barazzotto – Il secondo, invece, è stato il peggiore. Fortunamente negli altri set ci siamo ripresi e abbiamo giocato alla pari con avversari di livello”. Purtroppo alcuni errori hanno vanificato la possibilità di giocarsi il tutto per tutto al tie-break. “Sono arrabbiato perchè sono state commesse alcune imprecisioni davvero banali. Ma, allo stesso tempo, sono rammaricato perchè ci meritavamo di sfidare una squadra come l'Altiora fino alla fine davanti ai nostri tifosi. Peccato perchè tutta la squadra ha davvero girato a mille”.

Con questo risultato, la Scuola Pallavolo Biellese rimane al terzo posto del girone, con 18 punti, alla pari con Fenera Chieri.

Ilario Ormezzano Sai Scuola Pallavolo Biellese – Altiora 1-3

Parziali: 25-15, 12-25, 24-26, 23-25. Ilario Ormezzano Sai Scuola Pallavolo Biellese: Marchiodi 7, Gallo 11, Ricino 16, Silvestrini 2, Bagnasco 7, Frison 7, Vicario (L1). A disp. Rastello, Ramella Santin, Roncati, Brusasca 1, Sartore 1, Guala (L2). All. Barazzotto.