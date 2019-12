Nasce la ASD Climb Runners: 11 atleti uniti nell'amicizia e nella passione per le gare in montagna

E' nata ufficialmente, con l'affiliazione alla FIDAL, la Climb Runners A. S. D., la nuova società biellese di corsa in montagna e trail. Un gruppo di ragazzi e ragazze, di amici, uniti dalla passione per i Trail, la montagna e la corsa in generale, in tutte le sue sfaccettature. Appartenenti a varie società esistenti, hanno deciso di unirsi per consolidare il rapporto umano e condividere delle esperienze sportive dall' ambito locale a quello internazionale.Un'occasione per i più giovani di acquisire esperienza, per atleti solidi di migliorarsi, per chi è tanto che percorre chilometri la voglia di dare consigli e condividere fatiche.

11 i ragazzi che l'hanno fondata, li presentiamo uno a uno in ordine di età, partendo dal più giovane, a cui si aggiungeranno ulteriori atleti di valore. Gabriele Gazzetto, detto Bubu, 20 anni, un ottimo potenziale, da allenare al meglio e con disciplina;Angelica Bernardi, 21 anni, talento puro, entusiasmo, da valorizzare e crescere in gare importanti;Andrea Nicolò, 23 anni, atleta già solido alla ricerca di una continuità fisica e mentale per un'ulteriore miglioramento;Francesco Nicola, 23 anni, ottimo atleta in tutte le discipline della corsa, dallapista, al cross, alla montagna, alla ricerca di un'ulteriore salto di qualità;Agata Bernardi, anni, solarità e voglia di incrementare le sue performances, anche sulla scia della sorella minore;Alessandro Mario Ferrarotti, 26 anni, forza e potenza da vendere, un miglioramento continuo da confermare dalle brevi alle lunghe distanze;Martina Baronio, 28 anni, ragazza tenace e volenterosa in tutte le gare che si trova ad affrontare, con risultati sempre migliori.

Luca Grometto, 34 anni, buon atleta nei Trail, simpatico, sarà suo compito tenere alto l'umore della squadra; Enzo Mersi, 37 anni, vent'anni di corse e esperienze a servizio della squadra;Stefano Lazzarini, 38 anni, entusiasmo per il nuovo progetto e obiettivi in trail medio lunghi;Franco Mosca, 43 anni, detto Frank, allegria, ironia unite ad impegno e dedizione in allenamento e gara.Le parole d'ordine del nuovo progetto saranno:Impegno, divertimento, ambizione, risultati e consapevolezza nei propri mezzi! Per un nuovo anno, come dice Luca: a maanettaa!