"La grande Biellezza".Torino spazzata via e fuga solitaria: 83-71 e Forum in festa FOTO e VIDEO

Aggettivi finiti per una squadra che rimarrà nella storia della nostra pallacanestro. Una Biella null'altro che perfetta impone di prepotenza il suo gioco e Torino può solo inchinarsi ad una squadra, in questo momento, più forte.

Davanti ad un Forum con oltre 3000 spettatori - 3254 per la precisione - Biella domina aldilà del risultato finale, trovando risorse infinite da ogni singolo e, sotto la perfetta guida di Galbiati, producendo una prestazione di squadra mostruosa.

Avvio marca Biellese, che di pura energia sovrasta Torino in ogni aspetto. I problemi di falli di Omogbo portano Galbiati a mettere in campo un inedito duo di lunghi formato da Lombardi e Donzelli, piccolo rispetto ai cm di Torino sulla carta, ma che produce il vero break che indirizza il match.

In avvio di secondo tempo Torino prova a cambiare registro mettendo le mani addosso e cercando di rompere la fluidità dei giochi biellesi. I gialloblù ospiti riescono così a rientrare sino al -4, 49-45, ma è un fuoco di paglia. Biella trova nuovo spunto e rispedisce al mittente gli assalti ospiti. La chiude Bortolani con 8 punti praticamente in fila nell'ultimo quarto. Finisce 83-71

Tabellino

Biella

Donzelli 10, Omogbo 10, Barbante 2, Deangeli, Bortolani 23, Saccaggi 4, Bassi ne, Pollone, Lombardi 15, Massone, Blair ne, Polite Jr 19

Torino

Alibegovic 11, Marks 15, Cappelletti 3, Cassar ne, Campani 12, Ianuale ne, Pinkins 6, Toscano 8, Castellino, Jakimovski ne, Traini 10, Diop 8

Pagelle

Donzelli 8 - tiene Pinkins fuori dal match con una partita sontuosa in difesa. Chirurgico in attacco.

Omogbo 6,5 - Limitato dai falli, gran partenza poi troppo nervoso. Comunque positivo.

Barbante 6 - Primo tiro, primo canestro. Poi va in difficoltà di "inesperienza" contro Campani ma nel secondo tempo contribuisce alla vittoria.

Deangeli 5,5 - Pochi secondi in campo in una situazione non facile. In difesa non demerita.

Bortolani 8,5 - Chirurgico in attacco e ottimo in difesa su Marks, vale davvero un americano. La finammata che ammazza Torino nel quarto quarto è da film.

Saccaggi 7,5 - Sempre in controllo, in difesa è un muro invalicabile. Leader in campo

Pollone 6 - utile a far rifiatare gli esterni, bravo in difesa

Lombardi 7,5 - Altra partita di energia pura, 2 bombe spacca-partita e una quantità enorme di giocate utili

Massone 5,5 - Forse paga la tensione di un match di cartello, fatto sta che non riesce a portare il suo contributo.

Polite Jr 7 - Quattro schiacciate ad altezze siderali,