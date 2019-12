Dopo 9 vittorie, Teens Cossato alza bandiera bianca a Torino

Si ferma a nove la striscia vincente del Fanton Teens Cossato: nel palasport di via Panetti a Torino il Cus vince meritatamente 84-74, dopo un match nel quale i padroni di casa hanno messo in campo il doppio dell’energia di capitan Murta e compagni. Coach Gianpiero Bertetti manda in campo Dotti, Bergamaschi, Murta, Santarossa e Castagnetti. Dopo un inizio in salita (4-8) il Teens sembra innestare la marcia giusta: 8 punti di Dotti e due triple di Maffeo regalano l’illusorio 8-16 dopo 6 minuti. La difesa però inizia a perdere colpi e il Teens subisce un parziale di 9-0, andando al riposo lungo avanti di 1 solo punto. La partita resta in equilibrio fino al 52-53 a 6’30” dalla terza sirena. Altro parziale di 9-0 e Cus al massimo vantaggio sul 61-53. Con le spalle al muro la squadra di Bertetti reagisce: 7 punti di capitan Murta e una tripla di Squizzato regalano il - 2 (68-66). Il Teens però finisce la benzina ed è travolto dall’energia del Cus.

Il 2019 si chiude con una brutta prestazione, che non deve però far dimenticare l’ottimo cammino fatto fin qui da neopromossa. Ora la sosta natalizia. Ritorno in campo domenica 12 gennaio al pala BonPrix di Biella, con la palla a due alle 15,30 contro San Mauro.

Cus Torino-Fanton Teens Cossato 84-74 (17-18; 38-38; 61-53).

Cossato. Murta 18, Maffeo 6, Dotti 14, Santarossa 5, Alberto 11, Castagnetti 12, Chiavassa, Bergamaschi, Cerri, Corongiu ne, Squizzato 8, Guelpa. Allenatore: Gianpiero Bertetti.