Botalla TeamVolley non ferma la capolista: passa il Canavese

Nella decima giornata del campionato di serie D il Botalla Formaggi TeamVolley non riesce a fermare la capolista. Nel sestetto iniziale hanno trovato spazio Fornasier in cabina di regia con opposta Bognetti (poi alternata con Biasin);, Levis e Silvestrini attaccanti ricettori, Rachele Melotti e Perucca (dal terso set Caramori) centrali, libero Fantini in ricezione ed Ippolito in difesa.

Troppo concreto e quadrato il Canavese per un Botalla che alterna buone cose ad errori di gioventù. Le biancoblù, in tutti e tre i set, giocano metà parziale alla pari con le eporediesi a cui basta però alzare il ritmo e limitare il numero di errori per aggiudicarsi ogni frazione con quasi analoghi parziali a 19, 17 e 18. A nulla valgono i time out e le sostituzioni effettuate dal tecnico per cercare di cambiare l'inerzia della gara. Malgrado una buona partita in battuta, il Botalla non riesce a trovare quella continuità nella correlazione muro e difesa che servirebbe per avere qualche occasione in più in attacco. Una sfida che come da pronostico della vigilia termina a favore delle ospiti con le padrone di casa che fanno un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni e che da qui alla sfida salvezza del 13 gennaio contro Val Chisone dovranno ricaricare le batterie per farsi trovare pronte.

BOTALLA FORMAGGI TEAMVOLLEY – CANAVESE IVREA 0-3

Parziali: 19-25, 17-25, 18-25

Tabellino Botalla Formaggi TeamVolley: Fornasier Lisa 0, Lorenzon 0, Silvestrini 12, Caratti 1, Levis 8, Bognetti 2, Biasin 2, Melotti Rachele 5, Perucca 3, Caramori 1 , Ippolito (L) n.e, Fantini (L), Rastello 0. All. Busancano.