A Vigliano 200 runners vestiti di rosso alla Corsa al Villaggio di Natale FOTO

E' stata un grandissimo successo la mattinata sportiva organizzata a Vigliano Biellese da Asd Sport e Natura e da Karisma Café in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e la Pro Loco. Nel miglior spirito natalizio dalle 9 si sono dati “battaglia” gli equipaggi della “Carriola Running”, una corsa goliardica a coppie a bordo di carriole su un percorso di circa 300 metri in via Comotto a Vigliano.

Tanta fatica ma anche tanto divertimento e un premio per i migliori: hanno vinto Alessia Canepa e Patrizia Di Massimo tra le donne, Roberto Caldan e Aureliano Puce tra gli uomini (a loro anche il premio per la carriola più bella, un fantastico aeroplano) ed Emanuele Pellerey e Maria Grazia Lazzarotto tra le coppie miste. Un riconoscimento è andato a Maurizio e Matteo Cortese, coppia papà-figlio e ad Angelo Pizzamiglio e Vincenza Castrigno per la loro carriola d'epoca. Alle 10.15 acclamati a grande voce da Paolo Boggio e Erica Passarella sono poi partiti i camminatori iscritti alla “Corsa Podistica al Villaggio di Natale”: un quarto d'ora dopo è toccato ai runners. Complessivamente circa 200 partecipanti, moltissimi in abito natalizio: tanti i Babbo Natale, accompagnati da qualche Elfo e tenuti ben d'occhio da un Grinch perfetto nel suo travestimento.

Al traguardo, dopo circa 5 chilometri di corsa/camminata un buon vin brulé, il tè caldo e una fetta di panettone per tutti. E poi un bel po' di premi a sorteggio e le premiazioni ufficiali della “Carriola Run” e della corsa: gli organizzatori, seppur la manifestazione avesse carattere non competitivo, hanno voluto donare un pacco alimentare ai due più veloci che sono risultati essere Serena Remus e Policarpo Crisci. Il “premio speciale” 2019 è andato a Giovanni Bonfante, consegnato dal “campione” uscente Monica Cestari e altri cesti alimentari sono andati anche al gruppetto di runners arrivati ultimi e al gruppo più simpatico ovvero gli “Arancia Meccanica”.