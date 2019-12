A Bielmonte una settimana bianca "special" all'insegna dello sport e del divertimento FOTOGALLERY

Chiude oggi, 22 dicembre, la settimana "special" a Bielmonte: 19 atleti di Special Olympics provenienti da tutta Italia si sono allenati in una sorta di settimana bianca all'insegna dello sport sulla neve, tra pattinaggio, ciaspole, arrampicata e sci. Un camp ben riuscito al quale hanno partecipato i ragazzi insieme ai loro accompagnatori e ai genitori. La manifestazione sportiva ha rappresentato inoltre una prova per preparare i giovani atleti ai giochi nazionali. Iniziativa simile era stata organizzata, sempre da Special Olympics, in Sicilia la scorsa estate. Il secondo appuntamento si è invece svolto proprio a Bielmonte.