40 runners al Cross Country di Natale, prima a Verrone la coppia Cerruti-Alvarez FOTO

40 runners hanno preso parte alla prima edizione del Cross Country di Natale, andato in scena ieri pomeriggio alla Polisportiva Cedas Lancia di Verrone. Una gara podistica non competitiva realizzata lungo un percorso di 5 chilometri.

“Era anche competitiva per il campionato provinciale di Uisp di cross country – spiegano gli organizzatori – C'è grande soddisfazione per gli apprezzamenti che abbiamo ricevuto dai partecipanti. Specialmente per la bellezza del tracciato, diverso dal solito. Purtroppo c'è anche un pizzico di rammarico per non aver effettuato la gara dei giovani in programma perchè non ce n'erano. Per il prossimo anno si organizzerà un'altra corsa ma molto probabilmente solo per gli adulti”.

Alla fine, Enrico Cerruti ha tagliato per primo il traguardo, seguito a ruota da Massimo Ferrante e Emiliano Di Palma. Tra le donne, prima Eliza Alvarez con Gianna Vaccari e Franca Dalla Dea in seconda e terza posizione.