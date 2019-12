I giovani della Lega a Strasburgo per dire “No” al MES

Nei giorni scorsi, una rappresentanza dei giovani della Lega di Biella ha partecipato alla visita al Parlamento Europeo di Strasburgo, insieme a tanti altri ragazzi del movimento giovanile.Alessio Pasqualini, consigliere comunale di Biella, si ritiene contento e soddisfatto:“La visita è stata altamente costruttiva dal punto di vista politico.È stato possibile conoscere da vicino una realtà spesso dimenticata, quale l’Unione Europea, ma che si ripercuote e influenza continuamente le amministrazioni del nostro territorio, nazionale e locale. Nella giornata di mercoledì, assieme ai giovani della Lombardia, Piemonte e Liguria, davanti al Parlamento Europeo abbiamo srotolato un enorme striscione con un messaggio contro il MES, che definiamo un enorme Meccanismo Europeo Sfascia-Stati, che crediamo potrà essere dannoso per il nostro Paese”.

“Abbiamo inoltre avuto l’opportunità- continua Pasqualini- di conoscere di persona gli europarlamentari della Lega, in particolare l’onorevole Alessandro Panza, nostro rappresentante piemontese nelle istituzioni europee, che ci ha presentato il teatro delle battaglie dove si batte tutti i giorni la Lega a tutela dei nostri agricoltori, allevatori, artigiani, del nostro cibo “made in Italy” e della bellezza dei nostri territori”.Parole anche per Lorenzo Menegatto, nuovo giovane di 17 anni avvicinato al partito da poco:“Ho avuto la possibilità di conoscere gente nuova, stringere legami di amicizia con altri giovani del partito e soprattutto capire le varie sedi e funzionalità dell’Euro-Parlamento di Strasburgo”.