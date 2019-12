Tremendo schianto, nella notte, sulla strada delle Grange, nel territorio di Crescentino. Due le vetture coinvolte che, dopo l'impatto sono finite entrambe in una campo a lato della strada.

Per i soccorsi alle persone coinvolte e per la messa in sicurezza di auto e tratto stradale sono intervenuti una squadra permanente del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Livorno Ferraris, Comando Provinciale di Vercelli, il 118 e i carabinieri della stazione di Crescentino