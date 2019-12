Dal Nord Ovest - Il vento fa paura a Torino: raffiche fortissime e alberi caduti, 200 chiamate ai vigili del fuoco

Il vento non concede tregua e si abbatte con violenza sul Piemonte e su Torino. Se i casi più gravi si registrano in provincia di Cuneo, con sciatori “intrappolati” in montagna, anche nel capoluogo della Regione si sono verificati diversi casi che hanno reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco e degli agenti della polizia municipale.

Diversi gli alberi caduti, sopratutto nella collina e nel pre collina torinese. Un albero è caduto ai Giardini Reali, mentre sempre a causa delle raffiche, a titolo precauzionale, è stata sospesa l’attività dell’ascensore della Mole Antonelliana. Una lamiera della copertura dell’Oval si è staccata e ha scoperchiato una parte del tetto. Un altro episodio si è verificato in corso Lombardia, dove alcuni rami hanno infranto il vetro di un’auto, mentre in via Nizza si sono registrati disagi e interventi dei vigili del fuoco. Paura anche ai mercatini di Natale di piazza Castello, dove uno degli alberi situato tra la prefettura e palazzo Reale si è abbattuto a terra, per fortuna senza conseguenze. Un albero è invece caduto in Borgata Paradiso.

Stando a quanto registrato da Arpa, la raffica più forte è stata registrata a Balme (113 km orari), mentre a Torino non si sono superati i 64,8 km/h. Neve invece in val di Lanzo, dove hanno fatto il giro del web le immagini di uno stambecco “intrappolato” in un soffice manto bianco. Nei prossimi giorni la situazione dovrebbe migliorare in città, mentre rimarrà critica in montagna.