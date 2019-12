Dal Nord Ovest - Bufera di neve sorprende una decina di auto

È allarme per una bufera di neve che, in località Rucas di Bagnolo Piemonte, ha sorpreso alcuni automobilisti, che non sono riusciti a scendere a valle.È successo poco fa. Come da previsioni, sulle valli del Monviso, da più di un’ora, è iniziato a soffiare il vento, con folate a tratti più violente. In quota, però, le raffiche sono ancora più forti e spostano la neve caduta ed accumulatasi al suolo.

A Rucas, località a monte di Montoso di Bagnolo Piemonte che ospita gli impianti di risalita, la neve spostata dalle raffiche di vento ha bloccato alcune auto, pare una decina di vetture ma il dato non è ancora definitivo, impossibilitate a scendere.Gli occupanti dei veicoli - una quarantine di persone in totale - sono stati presi alla sprovvista. In loro aiuto stanno intervenendo i Vigili del fuoco, con due mezzi del distaccamento di Barge e le squadre partite da Saluzzo, il Soccorso alpino, l’emergenza sanitaria (con le ambulanze da Bagnolo e Paesana) e i Carabinieri della compagnia di Saluzzo.

Non si registrerebbero feriti, ma persone esposte al freddo e comprensibilmente in panico. I soccorsi sono tutt’ora in atto: la bufera sembra essere cessata. La situazione è sotto controllo: si attende l’arrivo dei mezzi spartineve per liberare la strada. I soccorritori assisteranno comunque gli automobilisti rimasti bloccati, per garantire la discesa a valle in totale sicurezza.