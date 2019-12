Tragedia a Biella: muore neonato di appena 5 mesi

Tragedia nel cuore di Biella. Un neonato di appena cinque mesi sarebbe stato ritrovato senza vita dai propri genitori residenti nella zona a sud della città. I tentativi disperati di rianimarlo sarebbero stati inutili e il piccolo sarebbe morto per cause naturali. Sul luogo della disgrazia sono intervenuti i carabinieri e la salma sarebbe stata affidata ai familiari per le esequie funebri.